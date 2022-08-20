Четыре брака, четверо детей и роман с олигархом: как русская балерина стала кинозвездой Египта

Нелли Карим давно является одной из главных кинозвезд Египта. Артистка имеет огромную армию поклонников, а ее карьера только идет в гору. Чтобы добиться такого успеха, юной балерине с русскими корнями пришлось пройти долгий путь.

Мама будущей звезды кино родилась в Выборге и даже не планировала переезжать в Санкт-Петербург, однако случайно познакомилась в Северной столице с инженером из Египта. Встреча привела к бурному роману, в результате которого молодые люди начали жить в Александрии. Там и появилась на свет Нелли, которую отдали на балет.

Спустя некоторое время семья будущей звезды переехала в Санкт-Петербург, где Нелли тоже продолжала заниматься балетом. Однако уже в 1991 они вновь вернулись в Египет из-за сложной политической обстановки в России. На второй родине балерину пригласили в местную академию искусств, а сама девушка решила выйти замуж за бизнесмена, который старше ее на целых 12 лет. Несмотря на сопротивление родных, она все же отправилась под венец и вскоре родила двоих сыновей. В итоге спустя восемь лет отношений пара рассталась.

После дебюта на балетной сцене девушку заметили кинопродюсеры, так начался ее путь как актрисы. Нелли все больше и больше снималась в кино и даже ездила со своим фильмом на Венецианский кинофестиваль. Со временем она полностью оставила балет и сконцентрировалась на карьере актрисы.

Личная жизнь знаменитости также не стояла на месте. После первого брака она завязала неудачные отношения с избранником, имя которого до сих пор держит в секрете. Дело в том, что они развелись уже через месяц, поэтому артистка до сих пор жалеет об этом решении. Третьим супругом Нелли стал диетолог Хани Абу Нага, с которым она прожила 11 лет и воспитала двоих дочерей.

При этом три замужества не останавливают Нелли от поисков личного счастья. Не так давно, как пишет портал Woman , Керим была замечена в отношениях с египетским олигархом Омаром Исламом. Как признавалась сама артистка, миллионер действительно сделал ей предложение, но спустя некоторое время она все же решила расстаться с ним.

Сейчас знаменитость активно занята своей карьерой. В планах у Нелли несколько проектов и множество рекламных контрактов, которые только добавляют ей известности как в родном Египте, так и во всем мире.