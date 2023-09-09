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Четвертое место уже подготовлено: что происходит на могиле родителей Пугачевой

9 сентября 2023 09:45
Четвертое место уже подготовлено: что происходит на могиле родителей Пугачевой

Примадонна предпочитает быть рядом с родными.

Алла Пугачева давно решила, что хочет покоиться в земле рядом со своими родителями. Но на Кузьминском кладбище возле их могил не осталось места. Поэтому в прошлом году Примадонне пришлось провести перезахоронение.

В жизни певицы было немало потерь. Вслед за матерью и отцом она лишилась брата. Евгения пришлось предать земле уже на другом участке. Чтобы собрать семью, артистка приняла тяжелое для себя решение. Но кроме ушедших родственников Алла Борисовна побеспокоилась и о себе. На погосте заблаговременно куплено дополнительное место, чтобы после ухода исполнительницы из жизни она могла оставаться рядом с близкими.

В этом году Пугачевой исполнилось 74 года, но воспользоваться приобретенным участком она не спешит. После рождения детей Алла выглядит намного моложе, активно ухаживает за собой и готовится провести еще много лет на этом свете.

Фото: Legion-Media
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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