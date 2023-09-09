Четвертое место уже подготовлено: что происходит на могиле родителей Пугачевой

Алла Пугачева давно решила, что хочет покоиться в земле рядом со своими родителями. Но на Кузьминском кладбище возле их могил не осталось места. Поэтому в прошлом году Примадонне пришлось провести перезахоронение.

В жизни певицы было немало потерь. Вслед за матерью и отцом она лишилась брата. Евгения пришлось предать земле уже на другом участке. Чтобы собрать семью, артистка приняла тяжелое для себя решение. Но кроме ушедших родственников Алла Борисовна побеспокоилась и о себе. На погосте заблаговременно куплено дополнительное место, чтобы после ухода исполнительницы из жизни она могла оставаться рядом с близкими.

В этом году Пугачевой исполнилось 74 года, но воспользоваться приобретенным участком она не спешит. После рождения детей Алла выглядит намного моложе, активно ухаживает за собой и готовится провести еще много лет на этом свете.