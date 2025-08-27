Меню
Четверть миллиарда зрителей: «Красное уведомление» 4 года держал невероятный рекорд Netflix — аниме-выскочка побил его за пару месяцев

27 августа 2025 12:19
Глуповатый боевик пал под напором задорных корейских песенок. И резни.

Четыре года подряд «Красное уведомление» держалось на вершине рейтинга Netflix, гордо красуясь в списке рекордсменов. Дуэйн Джонсон, Райан Рейнольдс и Галь Гадот обеспечили проекту бешеный старт и 230,9 миллиона просмотров. Но мода изменилась.

На этой неделе первое место занял анимационный фильм с куда более неожиданным сюжетом — «Кей-поп-охотницы на демонов».

Лента о девушках-айдолах, которые днем поют и танцуют на стадионах, а ночью расправляются с мифическими чудищами, собрала уже 236 миллионов просмотров.

Пик пришелся на август, когда в американских кинотеатрах вышла караоке-версия фильма: зрители с удовольствием подпевали саундтреку, а в прокате он собрал около 18–20 миллионов долларов.

Феномен оказался масштабным: четыре хита из саундтрека ворвались в топ-10 Billboard Hot 100 — случай беспрецедентный для анимационного фильма. Сочетание к-попа и фэнтези оказалось настолько убедительным, что даже поклонники боевиков признали: «Красное уведомление» теперь лишь на втором месте. Но и это, похоже, ненадолго.

По данным The Hollywood Reporter, Sony и Netflix уже обсуждают сиквел.

Первая часть обошлась Netflix в 100 миллионов долларов бюджета плюс еще 25 миллионов сверху за права, и теперь компании готовы повторить сделку. Между ними хорошие отношения, и, похоже, продолжение — вопрос времени.

Помимо «Красного уведомления» в топ-5 самых популярных фильмов Netflix сейчас входят «Ручная кладь» с Тэроном Эджертоном, сатира «Не смотрите наверх» с Леонардо ДиКаприо и «Проект Адам» с Рейнольдсом. Но именно «Кей-поп-охотницы» сегодня диктуют моду: они доказали, что корейские песенки и острые мечи сильнее мускулов Скалы и пуль Галь Гадот.

Ранее мы писали: Свежее аниме установило уникальный рекорд Netflix ровно за два дня: ни один хитовый фильм платформы так не смог за 18 лет

Фото: Кадр из фильма «Красное уведомление» (2021), «Кей-поп-охотницы на демонов» (2025)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
