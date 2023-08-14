Четверо детей, и все родные: жена Преснякова ошарашила семейным фото

Наталья Подольская никогда не стремилась скрыть свою личную жизнь от глаз публики. Артистка рассказывает о своих буднях, показывает наследников и их быт. Но недавняя публикация шокировала многих ее подписчиков.

Дело в том, что в кадре супруга Преснякова появилась в компании четырех детей. Как оказалось, это ее племянники, которые празднуют свой день рождения.

«Большое счастье, что вы у нас есть, наши родные дети!» — подписала трогательный кадр артистка.

Пользователи Сети были удивлены публикацией Подольской. Обсуждая снимок, они отметили, что не догадывались, какая большая семья у артистки. Также многие с недоумением отнеслись к самой дате и попытались узнать, кто именно из детей празднует день рождения в этот день.

Подольская однако предпочла не отвечать на вопросы публики. Она даже не раскрыла, кто именно из ее двух сестер и брата отмечает день рождения наследников.