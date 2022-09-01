Честный тест: узнайте, насколько вы завистливы

С религиозной точки зрения зависть является одним из семи смертных грехов - наряду с гневом, гордыней, жадностью и другими. Многие люди считают это чувство разрушительным, ведь оно способно значительно испортить жизнь как самому завистнику, так и человеку, который является объектом зависти. Однако исследователи убеждены, что это не самое приятное чувство можно направить в мирное русло и даже извлечь из него пользу - но для этого необходимо разобраться в том, как работает механизм зависти. По мнению психологов, при правильном подходе она может стать отличным мотиватором. Ученые говорят о том, что зависть помогает человеку представить “лучшую версию себя” и стремиться стать таким же в реальности, найти дорогу к успеху. Эксперименты показали, что зависть даже способна улучшить память - если в тесте на запоминание содержится какая-либо информация о сопернике, человек запоминает ее лучше, чем любую другую.

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