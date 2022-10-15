Честный тест: насколько вы нормальный

“Это норма”, - фраза известной телеведущей, ставшая мемом, на самом деле очень точно отражает человеческую жизнь. Все в нашем мире подчинено системе норм - режим дня и здоровье, знания и внешность. Благодаря многочисленным исследованиям ученых мы точно знаем, какое количество соли в сутки можно употреблять, сколько килограммов весить, какое количество времени отводить работе, а какое - отдыху и сну. Норма представляет собой своего рода точку отчета, стрелку, расположенную ровно посередине, которая может отклоняться как в сторону со знаком минус, так и в сторону со знаком плюс. В польском языке существует слово uroda, которое означает “красота”. Люди, выросшие в СССР, наверняка помнят, что раньше в Польше издавался модный журнал с таким названием. В русском языке же слово “уродство” означает не привлекательную, а, напротив, отталкивающую внешность. Филологи комментируют этот забавный языковой факт как раз таки тем, что и красота, и уродство означают отклонение от нормы, только в польском языке этот корень закрепился в позитивном значении, а в нашем - с отрицательным.

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