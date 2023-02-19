«Честные» кадры вскрыли то, что Волочкова так тщательно скрывала: посмотрите сами

В течение многих лет Анастасия Волочкова не перестает хвастаться своей фигурой. Балерина уверена, что выглядит для своих лет эталонно, а ее пропорциям может позавидовать практически любая поклонница. В доказательство артистка регулярно публикует весьма откровенные кадры, однако внимательные пользователи Сети заметили, что Волочкова на самом деле далеко не так стройна.

Дело в том, что не так давно в социальных сетях балерины появилось видео, на котором она красуется в алом брючном костюме. Эффектный наряд облегает артистку, подчеркивая каждый сантиметр ее фигуры. Акцентирует он внимание и на животе, где, как заметили поклонники, можно обнаружить лишние килограммы. Многим бросился в глаза небольшой живот, который балерина старательно скрывала на других публикациях.

Сама артистка никак не прокомментировала компрометирующее видео. В своих записях она продолжает хвастаться спортивной фигурой, однако поклонники тут же обратили внимание на ее ложь. По их мнению, на самом деле Волочкова давно не следит за своим питанием так, как об этом рассказывает, поэтому ее заявлениям нельзя верить.