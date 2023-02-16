Честные кадры ужаснут каждого: как выглядит 150-килограммовая модель без фотошопа

Американка Тесс Холлидей прославилась как модель плюс-сайз. Она обладает не просто пышной фигурой — ее габариты можно назвать необъятными. Вес девушки составляет 150 килограммов. Но это ничуть не смущает Тесс, которая вовсю эксплуатирует свой образ и готова облачаться в самые скандальные и провокационные наряды.

В соцсетях Холлидей уверенно демонстрирует свою фигуру без прикрас. Она выкладывает снимки и видео в прозрачном белье, обтягивающих лосинах и кожаных юбках. Также Тесс не стесняется надевать короткие топы, оголять свой огромный живот и не менее огромные ноги, покрытые татуировками. А как-то девушка даже исполнила откровенный танец тверк.

Многие подписчики не скрывают своего отвращения к фигуре Холлидей. Одни считают, что модель явно перебарщивает со своими образами, другие советуют ей уменьшить желудок и привести себя в форму. Впрочем, лишний вес стал визитной карточкой Холлидей. Необъятная фигура помогла ей стать востребованной моделью и звездой Интернета.