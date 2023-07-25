Честное фото Успенской шокировало народ: на лицо без слез не взглянешь

Любовь Успенская давно уже стала антипримером того, как нужно бороться со старением. Певица сделала столько пластических операций и омолаживающих процедур, что их уже сложно подсчитать. На новых фото без ретуши поклонники артистки увидели, как далеко зашло ее увлечение пластикой.

Фотографии с Успенской и ее дочерью Татьяной Плаксиной выложила в социальные сети певица Согдиана. В отличие от снимков, которые публикует сама Успенская, фото не было заретушировано и открыло подписчикам печальную правду.

Лицо Любови Успенской уже с трудом можно различить за тем количеством ботокса, которое она вколола. Щеки певицы натянуты до предела, а глаза, кажется, уже почти не открываются от многочисленных подтяжек. Хотя на ее лице не видно ни единой морщинки, пользователи считают такую цену слишком высокой за сохранение молодости. Артистка все больше напоминает восковую куклу, неестественную и пугающую.