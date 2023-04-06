Честное фото: не поверите, что не так с этой культовой супермоделью

Фотографам и ретушерам приходится несладко, когда дело доходит до сотрудничества с Каролиной Курковой. Настоящие снимки этой красотки могут не на шутку испугать публику. К такому зрелищу многие точно не готовы.

Вряд ли кто-то останется равнодушным, увидев человека без пупка. В это сложно поверить, но Куркова лишена того, что есть у всех без исключения людей. Кроме невероятной версии о том, что очаровательный ангел Victoria’s Secret спустилась на землю прямо с небес, есть и другое объяснение ее уникальному изъяну.

В детстве будущая звезда подиума перенесла операцию, из-за которой и осталась без пупка.

Точных сведений о том, почему эффектной блондинке пришлось обратиться за медпомощью, нет, но ходят слухи, что всему виной была пупочная грыжа.

Культовая супермодель старается не афишировать свой недостаток. На снимках пупок ей добавляют при помощи фотошопа, а перед показами его дорисовывают косметическими средствами.