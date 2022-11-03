«Честное» фото: как на самом деле выглядит «Краса России»

Модель покорила сердца не только жюри, но и всех россиян.

Осенью этого года прошел очередной конкурс «Краса России», на котором из множества претенденток жюри выбрало самую красивую девушку страны. Победительницей оказалась 19-летняя Дарья Луконькина, которая поразила публику не только своей красотой, но и умом.

Как призналась модель, свободное от учебы время она посвящает своим многочисленным хобби. Дарья занимается танцами и плаванием, пишет сценарии для мероприятий и регулярно оказывается перед объективами профессиональных фотографов.

Однако в ближайшее время самая красивая девушка страны намерена полностью посвятить себя учебе и съездить в долгожданный отпуск. По словам Дарьи, впереди ей предстоит участие в конкурсе «Мисс Земля-2023», к которому нужно серьезно подготовиться.

Пользователи Сети остались в восторге от выбора экспертов. Они признаются, что красота Дарьи завораживает, так что она больше всех достойна победы на знаменитом конкурсе.