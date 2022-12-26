«Честное» фото главной Золушки 90-х вызвало бурную реакцию у россиян

Амалия Мордвинова прославилась благодаря роли в сериале «Охота на Золушку». В течение нескольких лет она активно снималась в кино и сериалах, но в 2011 году неожиданно пропала с экранов.

Как оказалось, сначала артистка отправилась в Индию, где восстанавливалась после расставания со своим супругом. После она путешествовала по миру, а в последнее время живет преимущественно в США. Одновременно с этим Амалия выпустила книгу стихов и теперь регулярно встречается с поклонниками, обсуждая свои произведения.

И снимок с одной из таких встреч не так давно оказался в социальных сетях. Поклонники, комментируя фотографию, разделились на два лагеря. Кто-то похвалил 49-летнюю Мордвинову за естественность, тогда как другие осудили артистку. По их мнению, знаменитость перестала ухаживать за собой и выглядит значительно старше своих лет.