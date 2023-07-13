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Честное фото Эвелины Бледанс вызывает оторопь: возраст скрыть не удалось

13 июля 2023 15:00
Честное фото Эвелины Бледанс вызывает оторопь: возраст скрыть не удалось

Годы делают свое дело.

Эвелина Бледанс все еще чувствует себя секс-символом российского шоу-бизнеса. Звезда забыла, что ей давно не 20 лет, и шокирует публику, обнажаясь на камеру.

Артистка отправилась в отпуск, где каждое утро ходит на йогу. Облачившись в откровенный купальник и отказавшись от макияжа, знаменитость сняла на видео свою «медитацию сексуальности». Но сексуального в этом зрелище, по мнению интернет-пользователей, мало.

Честные кадры с не самым удачным ракурсом снизу подчеркнули все изъяны 54-летней Бледанс. Подписчики осудили ее за неуместную откровенность, отметив, что красота Эвелины неумолимо угасает.

Честное фото Эвелины Бледанс вызывает оторопь: возраст скрыть не удалось

«Какой неудачный ракурс. Весь возраст наружу», «Ну не надо некоторые вещи с возрастом показывать — ни позы, ни тело. На это уже смотришь с состраданием», «Разве не видит, что снимает и выкладывает?», «Возрастные тяжи на шее и такие позы — это некрасиво и не по возрасту. Что молодой хорошо, в этом возрасте уже некрасиво и неуместно»,

— возмущаются в Сети.

Фото: GlobalLookPress, социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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