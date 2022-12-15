Честная победа? Что пластический хирург выдал об операции миссис России
Анна Городжая не скрывала от поклонников, что решилась на пластику.
Пластический хирург Вадим Баков уже считается постоянным врачом телеканала ТНТ. Именно у него делали операции звезды «Дома-2» и участницы шоу «Перезагрузка». Самой востребованной процедурой у Бакова является маммопластика. Причем среди клиенток доктора значатся не только девушки с ТВ, но и первые красавицы страны.
Так, именно Вадим трудился над формами Анны Городжей, выигравшей несколько лет назад титул «Миссис Россия». Как рассказал медик в беседе с порталом Wday, женщина просила об увеличении груди, но не решалась на большой объем. Только после длительных консультаций Городжая согласилась с мнением Бакова. Получившимся результатом она оказалась вполне довольна.
Кстати, факт своей операции Анна не скрывала от общественности. В соцсетях она подробно рассказывала подписчикам все этапы подготовки и высказывала свои сомнения. Городжая была недовольна тем, что ее объемы исчезли после кормления малыша, и пришла к необходимости преображения. Пластика понадобилась ей уже после завоевания титула «Миссис Россия», поэтому вопрос о честности ее победы отпадает сам собой.