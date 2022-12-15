Честная победа? Что пластический хирург выдал об операции миссис России

Пластический хирург Вадим Баков уже считается постоянным врачом телеканала ТНТ. Именно у него делали операции звезды «Дома-2» и участницы шоу «Перезагрузка». Самой востребованной процедурой у Бакова является маммопластика. Причем среди клиенток доктора значатся не только девушки с ТВ, но и первые красавицы страны.

Так, именно Вадим трудился над формами Анны Городжей, выигравшей несколько лет назад титул «Миссис Россия». Как рассказал медик в беседе с порталом Wday , женщина просила об увеличении груди, но не решалась на большой объем. Только после длительных консультаций Городжая согласилась с мнением Бакова. Получившимся результатом она оказалась вполне довольна.

Кстати, факт своей операции Анна не скрывала от общественности. В соцсетях она подробно рассказывала подписчикам все этапы подготовки и высказывала свои сомнения. Городжая была недовольна тем, что ее объемы исчезли после кормления малыша, и пришла к необходимости преображения. Пластика понадобилась ей уже после завоевания титула «Миссис Россия», поэтому вопрос о честности ее победы отпадает сам собой.