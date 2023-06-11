Чешская жена Кашпировского влачит жалкое существование: смотреть больно

«Темный маг» и психотерапевт Анатолий Кашпировский всегда мог околдовать любого человека. Так, перед его чарами не устояла женщина по имени Ирина, которая была чешской массажисткой. Сегодня она горько сожалеет об отношениях с целителем, ради которого бросила все.

Поначалу Кашпировский баловал свою избранницу роскошными подарками и красивыми жестами. Он водил ее по ресторанам, показал ей Америку, одаривал любимую драгоценностями. Ради Анатолия Михайловича женщина бросила работу в Чехии и двух дочерей — все ее мысли были о Кашпировском.

Но любовь мага оказалась недолговечной. Он бросил свою чешскую жену ради молодой красотки. Кашпировский сказал, что ему не нужна «баба-климакс», и попросил супругу отказаться от претензий. Об этом рассказали журналисты программы «Основано на реальных событиях».

Сегодня экс-супруга целителя выглядит несчастной. У нее всегда заплаканные глаза, неухоженный вид и растрепанные волосы. Жизнь с магом оставила свой отпечаток на лице Ирины.