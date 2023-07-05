Чертовщина какая-то: жена Александра Михайлова на одно лицо с Надюхой (фото)

Пожалуй, самой яркой ролью Александра Михайлова так и остался Василий Кузякин в фильме «Любовь и голуби». Актер всегда с теплом отзывается о съемках в этом проекте и часто вспоминает свою экранную жену Надюху — ныне покойную Нину Дорошину.

Коллеги по цеху сдружились, и, когда артистка была тяжело больна, Михайлов оставался с ней на связи. Однако романтических отношений между ними не было. И все же есть веские основания полагать, что Дорошина была во вкусе знаменитого актера, о котором мечтали миллионы советских женщин.

Дело в том, что Михайлов женат на женщине, которая оказалась полной копией Надюхи. Артист нашел свое счастье лишь во втором браке. Его супругой стала врач Оксана Васильева. Фотографии миловидной блондинки не оставляют равнодушными любителей культового фильма Владимира Меньшова. Удивительное сходство жены актера и Дорошиной трудно не заметить.