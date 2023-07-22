Чертовщина какая-то: после смерти Пороховщикова в его доме творятся необъяснимые вещи

Актер Александр Пороховщиков умер уже более 11 лет назад, но его последнее желание так и не было исполнено. При жизни он коллекционировал предметы старины, антиквариат, картины и другие предметы искусства. Особняк артиста был настоящим шедевром, продуманным до мелочей. Александр Пороховщиков много сил и времени вкладывал в его обустройство, не жалея денег. Он всегда хотел, чтобы после его смерти домом владели московские власти и организовали в нем музей. Но этого так и не произошло.

Более того, близкий друг актера, портретист Никас Сафронов, ужаснулся, когда увидел, в каком состоянии особняк находится сейчас.

Он рассказал «МК», что почти все ценные вещи оттуда пропали. Предположительно, их разворовали незнакомцы. Не нашел художник и своих картин, которые красовались на стенах дома. По словам Сафронова, люди, которые присвоили себе наследие Александра Пороховщикова, вероятно, даже не понимают истинную ценность похищенных вещей. Многие из них действительно могли стать музейными экспонатами и быть для столицы значительным приобретением.