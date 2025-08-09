Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Чертова революция»: Шарлиз Терон произвела фурор на Красной площади — обливалась кофе, щеголяла в пошлой футболке с Лениным

«Чертова революция»: Шарлиз Терон произвела фурор на Красной площади — обливалась кофе, щеголяла в пошлой футболке с Лениным

9 августа 2025 11:21
«Чертова революция»: Шарлиз Терон произвела фурор на Красной площади — обливалась кофе, щеголяла в пошлой футболке с Лениным

Последний визит актрисы в Россию состоялся 17 лет назад, и после него она влюбилась в нашу страну всерьез и надолго.

Пару дней назад Шарлиз Терон исполнилось 50 лет. Полвека, Карл! И да, мы тоже не верим. Потому что звезда «Монстра» и «Безумного Макса» давно научилась обманывать не только возраст, но и гравитацию, химию и голливудские правила. А ещё она дважды приезжала в Россию. И обе своих поездки превращала в настоящий аттракцион.

В 2003-м Шарлиз прилетела в Москву вместе с Марком Уолбергом. Они презентовали «Ограбление по-итальянски» и открывали мультиплекс в Тёплом Стане. Но главное случилось на Арбате: Терон купила футболку с Лениным, показывающим средний палец, и надписью F…ing revolution!

«Чертова революция»: Шарлиз Терон произвела фурор на Красной площади — обливалась кофе, щеголяла в пошлой футболке с Лениным

Развеселило её не только это: актриса смеялась до слёз, когда пудель носился между журналистов, ела мороженое как бургер и рассматривала шахматы с русскими против американцев. А вот автопортрет за 700 долларов покупать отказалась — дорого. Автограф на нём, впрочем, оставила.

Второй визит случился в 2008-м. Вместе с Уиллом Смитом Терон привезла в Москву «Хэнкока» и устроила, по отзывам очевидцев, «самую весёлую пресс-конференцию ММКФ».

«Чертова революция»: Шарлиз Терон произвела фурор на Красной площади — обливалась кофе, щеголяла в пошлой футболке с Лениным

Там актриса опрокинула кофе на режиссёра Питера Берга, посмеялась над своей жаждой второго «Оскара» и кокетливо заявила:

«Вы знаете, мне в жизни повезло, я никогда не хотела выйти замуж… пока не встретила Уилла».

А закончилось всё признанием:

«Я преклоняюсь перед Московским кинофестивалем. Это очень важно».

Кажется, звезда и правда влюбилась — в Россию, в хаос, в московское лето. И мы — в ответ.

Ранее мы писали: Не только «Гладиатором» единым: топ-5 фильмов о Древнем Риме, которые смотрятся на одном дыхании

Фото: Кадр из фильма «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Почти четверть миллиарда долларов заработал Калкин за «Один дома 2», хотя его гонорар был в 46 раз меньше — как же так вышло? Почти четверть миллиарда долларов заработал Калкин за «Один дома 2», хотя его гонорар был в 46 раз меньше — как же так вышло? Читать дальше 10 августа 2025
Том Харди шокировал Нолана на съемках самой сложной сцены «Начала» — чудом обошлось без увечий (и каскадеров) Том Харди шокировал Нолана на съемках самой сложной сцены «Начала» — чудом обошлось без увечий (и каскадеров) Читать дальше 10 августа 2025
«Звездные войны» нашли нового Дарта Мола: Мэтт Смит пересядет с дракона на истребитель «Звездные войны» нашли нового Дарта Мола: Мэтт Смит пересядет с дракона на истребитель Читать дальше 10 августа 2025
«На днях посмотрел — до сих пор в депрессии»: Гай Пирс перестал работать с Ноланом после «Помни» — от съемок актер в ужасе по сей день «На днях посмотрел — до сих пор в депрессии»: Гай Пирс перестал работать с Ноланом после «Помни» — от съемок актер в ужасе по сей день Читать дальше 9 августа 2025
«Я откушу тебе ногу»: самое уморительное камео в «Счастливчике Гилморе 2» — у Эминема, но в фильм он попал абсолютно случайно «Я откушу тебе ногу»: самое уморительное камео в «Счастливчике Гилморе 2» — у Эминема, но в фильм он попал абсолютно случайно Читать дальше 6 августа 2025
«Почему опять позорный кастинг?»: в новом «Человеке-пауке» появится Гвен Стейси, и фанаты комиксов уже крутят пальцем у виска «Почему опять позорный кастинг?»: в новом «Человеке-пауке» появится Гвен Стейси, и фанаты комиксов уже крутят пальцем у виска Читать дальше 10 августа 2025
Сейчас без них сложно представить рацион: в гареме Сулеймана были строго-настрого запрещены два эти продукта Сейчас без них сложно представить рацион: в гареме Сулеймана были строго-настрого запрещены два эти продукта Читать дальше 10 августа 2025
Он потерял все, а теперь его играет Брэд Питт — кто вдохновил авторов «Формулы 1»: история перекликается с реальностью Он потерял все, а теперь его играет Брэд Питт — кто вдохновил авторов «Формулы 1»: история перекликается с реальностью Читать дальше 10 августа 2025
Не считал себя маньяком, а СМИ прозвали Конструктором: почему Крамер из «Пилы» начал убивать Не считал себя маньяком, а СМИ прозвали Конструктором: почему Крамер из «Пилы» начал убивать Читать дальше 10 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше