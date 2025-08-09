«Чертова революция»: Шарлиз Терон произвела фурор на Красной площади — обливалась кофе, щеголяла в пошлой футболке с Лениным

Последний визит актрисы в Россию состоялся 17 лет назад, и после него она влюбилась в нашу страну всерьез и надолго.

Пару дней назад Шарлиз Терон исполнилось 50 лет. Полвека, Карл! И да, мы тоже не верим. Потому что звезда «Монстра» и «Безумного Макса» давно научилась обманывать не только возраст, но и гравитацию, химию и голливудские правила. А ещё она дважды приезжала в Россию. И обе своих поездки превращала в настоящий аттракцион.

В 2003-м Шарлиз прилетела в Москву вместе с Марком Уолбергом. Они презентовали «Ограбление по-итальянски» и открывали мультиплекс в Тёплом Стане. Но главное случилось на Арбате: Терон купила футболку с Лениным, показывающим средний палец, и надписью F…ing revolution!

Развеселило её не только это: актриса смеялась до слёз, когда пудель носился между журналистов, ела мороженое как бургер и рассматривала шахматы с русскими против американцев. А вот автопортрет за 700 долларов покупать отказалась — дорого. Автограф на нём, впрочем, оставила.

Второй визит случился в 2008-м. Вместе с Уиллом Смитом Терон привезла в Москву «Хэнкока» и устроила, по отзывам очевидцев, «самую весёлую пресс-конференцию ММКФ».

Там актриса опрокинула кофе на режиссёра Питера Берга, посмеялась над своей жаждой второго «Оскара» и кокетливо заявила:

«Вы знаете, мне в жизни повезло, я никогда не хотела выйти замуж… пока не встретила Уилла».

А закончилось всё признанием:

«Я преклоняюсь перед Московским кинофестивалем. Это очень важно».

Кажется, звезда и правда влюбилась — в Россию, в хаос, в московское лето. И мы — в ответ.

