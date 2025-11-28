«Чертова прорва денег»: «Пламя и пепел» поставит всю серию «Аватар» под удар — и не видать нам 4-ой и 5-ой части как своих ушей

Кэмерон предупреждает: у него есть только два пути.

До выхода «Аватар: Пламя и пепел» остается совсем немного, и к кассовым прогнозам прикованы все взгляды. Аналитики осторожно обещают около 110 миллионов на старте в США — заметно меньше, чем у «Пути воды».

Больше всего фанатов волнует не цифра, а вопрос: что будет, если триквел не просто покажет «скромные сборы», а действительно провалится. И Джеймс Кэмерон отвечает на него без увиливаний.

Пока переживать не стоит

Индустрия уверяет, что тревожиться рано. Вторая часть получила мощнейший старт только потому, что зрители ждали ее 13 лет. У третьего фильма нет такого временного разрыва, зато есть другая привычка франшизы — «Аватар» набирает обороты не сразу, а по ходу проката.

С первой частью это выглядело почти как фантастика: старт в 77 миллионов, финальная сумма в Северной Америке — 785 миллионов. «Путь воды» повторил тот же трюк. Поэтому даже самые пессимистичные прогнозы не считают критичными.

Но что же будет в случае провала?

Накануне премьеры Кэмерон вдруг начинает говорить о будущем всей саги. Он прямо признает, что производство триквела стоило целое состояние. Чтобы окупиться, «Пламя и пепел» должен собрать два таких состояния в прокате.

Это была чертова прорва денег. Так что нам надо собрать две чертовых прорвы денег, чтобы отбиться и выйти в плюс.

Если третья часть не принесет нужных результатов, студия Disney может не дать зеленый свет ни четвертому фильму, запланированному на 2029 год, ни пятому — на 2031-й.

У меня нет сомнений в том, что третий "Аватар" соберет. Но соберет ли он достаточно, чтобы одобрили продолжение — это уже вопрос.

Это может быть последний фильм

В случае кассового провала (по меркам франшизы), на третьей части лавочка закроется. Кэмерон не станет искать других режиссеров, не передаст франшизу в чужие руки. Просто завершит историю сам, но уже в другом формате — выпустит книгу, чтобы закрыть арки и не оставить Пандору без достойного финала.

Прямота режиссера объяснима. Он провел с «Аватаром» почти 30 лет своей жизни, продумывал экосистемы, культуру народов, историю мира на годы вперед. И перспектива, что все это может остановиться из-за одного неудачного релиза, звучит почти необъективно жестко, но именно так устроен большой кинобизнес.

«Аватар» стал крупнейшей современной кинофраншизой, собравшей в сумме более 5 миллиардов долларов. Но даже такой гигант зависит от интереса зрителей и от того, вернется ли публика в кинотеатры. Ведь с появлением стримингов люди все чаще смотрят премьеры дома.

Декабрь даст ответ. Если «Аватар» снова станет событием, Пандора будет жить еще не одно десятилетие. Если нет — финал истории придется читать на бумаге.

