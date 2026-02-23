Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Статьи На Западе исковеркали смысл русского «Интерстеллара» – неудивительно, что на IMDb всего 6.7: «Черт-те что» и сбоку бантик

23 февраля 2026 12:48
И ведь на первый взгляд все корректно, но если присмотреться…

Когда российский блокбастер отправляется покорять мир, всегда любопытно – что с ним сделают за границей. Сократят? Приукрасят? Или превратят в нечто странное? «Вызовом» за границей не тронули на монтаже, но переврали название.

Картина Клима Шипенко стала одним из самых громких киношных событий 2023 года – Юлия Пересильд действительно летала на МКС, съёмки проходили в невесомости, а касса в России перевалила за два миллиарда рублей.

Проект стал настоящим рывком и для кино, и для космической программы – не зря ведь в хвалебных обзорах его называли «нашим “Интерстелларом”».

Само название «Вызов» работало сразу в нескольких плоскостях: вызов профессии, обстоятельствам, гравитации, да и всей индустрии.

А вот в англоязычном прокате фильм вышел под названием The Challenge. Формально всё верно. Но по смыслу – уже не совсем то.

В русском «вызов» звучит как дерзкий жест, почти бросок перчатки. В английском challenge чаще ассоциируется с испытанием, задачей или даже интернет-челленджем. Драматический масштаб будто сжимается до аккуратной формулировки.

Неудивительно, что на IMDb у фильма лишь 6,7 – для столь амбициозного проекта цифра скромная. Название – визитная карточка, и иногда именно оно формирует первое впечатление.

«Черт-те что вместо ‟Вызова”», «Если бы ремейк делали в России, то назвали бы ‟Интерстеллар: Вызов”», – удивлялись в Сети.

Впрочем, будем честны: мы сами регулярно вытворяем подобные кульбиты. «The Hangover» из «Похмелья» превратился в «Мальчишник в Вегасе», а «Inception» стал «Началом» вместо «Внедрения» – и попробуй теперь объясни, началом чего.

Так что в «подвигах» локализаторов Россия даст Западу сто очков форы.

Ранее мы писали: Без литров крови и жести 18+: нашел 5 крутых тру-краймов не про убийства – пробирают до мурашек все равно

Фото: Кадр из фильма «Интерстеллар» (2014), «Вызов» (2023)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
