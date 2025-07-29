«Черт попутал»: одна из худших ролей Леонова — актер умер вскоре после просмотра черновой версии фильма

90-е были безжалостны не только к стране, но и к её героям. Великие актёры, ещё вчера гремевшие на весь Союз, вдруг оказались никому не нужны.

Кто-то замолчал, кто-то ушёл в театр, а кто-то — как Евгений Леонов — оказался на съёмочной площадке фильма, который подкосил здоровье.

Худшая роль Леонова

Речь о «Американском дедушке» — странной комедии 1994 года, где Леонов сыграл русского эмигранта-миллионера, вернувшегося в Россию умирать. Но вместо драматичной истории о человеке, разочаровавшемся в американской мечте, зрителю выдали набор пошлых сцен, плоских шуток и фальшивых эмоций.

Фильм вышел натужно весёлым и удивительно пустым. Сам актёр называл своё участие в проекте ошибкой: «Было дело, чёрт попутал».

Как съемки отразились на артисте

И самое страшное — вскоре после того, как Леонов увидел черновой монтаж картины, его не стало. Он умер 29 января 1994 года, так и не дожив до выхода «Американского дедушки» в прокат. Совпадение? Возможно. Но слишком уж горькое.

Эта роль стала последней в его жизни — и самой чуждой. Леонов, наш Винни-Пух и Доцент превратился в персонажа, за которого — по его собственным словам — ему было стыдно. Его уход из жизни на фоне выхода этого фильма ощущается почти символическим: вместе с артистом ушла и эпоха.

Что означают татуировки Доцента в «Джентльменах удачи»: в них есть смысл, а одна даже пугает — в тюрьме его бы зауважали. Финал «Джентльменов удачи» не дает покоя фанатам: почему Доцент и бровью не повел, увидев клона.