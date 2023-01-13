Черный список в России, нищета за рубежом: что стало с Катей из «Отпуска за свой счет»

Молодую Ольгу Мелихову можно увидеть в нескольких популярных советских фильмах, которые широко известны и современному зрителю. Но после определенного момента в ее фильмографии больше не появлялись новые картины. Как же это произошло?

Актриса с колоритной внешностью играла нежных и лирических персонажей. Она запомнилась благодаря роли Кати Котовой в комедийной мелодраме «Отпуск за свой счет». Девушку ждало еще много успешных ролей, но она сама сорвала работу над очередным фильмом. Мелихова влюбилась и совсем забыла про то, что ей необходимо озвучить героиню. Такой проступок заставил работников Ленфильма включить артистку в черный список.

Другая влюбленность привела женщину в Финляндию. Однако и там ее ждало несчастье. Избранник ушел к другой, а Ольга осталась в чужой стране без денег и какой-либо помощи. Первое время она с трудом могла выживать за границей.

Сегодня бывшая актриса уже обжилась в финской деревне и пишет иконы, а о своем прошлом предпочитает не вспоминать.