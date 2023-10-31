Черный список советских режиссеров: всех танцовщиков отказывались снимать в кино, и вот почему

Когда создатели приступали к съемкам музыкальной телесказки «31 июля», то пошли на очень смелый шаг. Режиссер Леонид Квинихидзе пригласил на центральные роли в картину артистов балета, что было делать строго запрещено.

Дело в том, что в те годы танцовщики входили в черные списки всех советских киношников. Звезды балета один за другим просили убежища на Западе, чем подводили всех работавших с ними коллег.

Однако Квинихидзе настаивал, что в сказке героев должны играть не драматические актеры, а именно танцоры. Именно поэтому он лично пробивал каждую кандидатуру, в особенности Наталью Трубникову и Александра Годунова. За свою доверчивость постановщик в итоге и поплатился.

«31 июля» сразу же после премьерного показа попал на полку. Виной всему оказался Годунов, который не вернулся из зарубежных гастролей и остался в США, выбив там для себя политическое убежище. На экранах музыкальный фильм вновь начали демонстрировать лишь спустя восемь лет.