Черный список «Пока все дома»: кого Кизяков никогда не позовет в программу

За более чем 30 лет в эфире программа «Пока все дома» стала классикой развлекательных шоу. Каждые выходные все семьи собирались перед телевизорами, чтобы посмотреть на то, как живут звезды и побывать у них в гостях. А в популярной рубрике «Очумелые ручки» Тимур Кизяков и Андрей Бахметьев делали из подручных вещей уникальные предметы, помогающие в быту.

Ведущий без труда находил новых героев для выпусков, показывая зрителям спортсменов, музыкантов и актеров в домашней обстановке. Но был у шоу и негласный черный список, в котором значились те, кого Кизяков не собирался звать в программу.

В немилость у него попали политики. Ведущий полагал, что своими действиями они прямо влияют на жизнь людей, а потому многие могут их ненавидеть. Соответственно, этим негативными эмоциями будет окутана и сама телепередача.

Поэтому все предложения о сотрудничестве от таких знаменитостей Кизяков неизменно отвергал. Более того, это правило действует и сейчас, после переезда шоу на другой канал и его переименования в «Когда все дома».