Черный список Михалкова: этого актера режиссер называет звездным скотом

Никита Михалков известен своим принципиальным отношением к работе. Он не прощал актерам легкомыслия и требовал полной выкладки на съемочной площадке. И о некоторых популярных звездах постановщик был невысокого мнения.

Так, в его личном черном списке нашлось место для Михаила Ефремова. Вместе они работали над художественным фильмом «12», где актер получил роль юмориста. Но в один из съемочных дней он просто не вышел на работу.

Съемки пришлось приостановить, пока Ефремова пытались разыскать коллеги. Спустя несколько суток он все-таки объявился, хотя и был в нетрезвом виде. Когда Михалков попытался его приструнить, то услышал от актера в ответ грубые выражения с нецензурной лексикой.

Тогда постановщик не стал раздувать скандал, проглотил обиду, чтобы закончить съемки. Однако много позже, когда Ефремов попал в пьяное ДТП, режиссер не удержался от комментария.