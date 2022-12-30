Черный список и порочные слухи: что случилось с сестрами из советской «Золушки»

Елене Юнгер и Тамаре Сезеневской достались в советской киносказке роли самых неприятных персонажей — сводных сестер главной героини. Злобные девушки во всем слушались мачеху и не упускали случая унизить Золушку. Актрисы отлично справились с такими противоречивыми образами. На площадке они прекрасно сработались: возможно, сказался тот факт, что карьеры обеих женщин были похожи своими трудными поворотами.

Например, Сезеневская вообще могла не появиться на экране. Ее супруг Александр Хазин стал нежелательным писателем после публикации сатирического произведения. Вместе с ним во всевозможные черные списки попала и Тамара. Роли в «Золушке» для нее пришлось добиваться лично Фаине Раневской. И, несмотря на успех сказки, Сезеневская снялась всего лишь в паре картин. Все остальное время она посвятила театру.

Пришлось постоять за себя и Юнгер. Она была также востребована на сцене, особенно в Театре Комедии. Недоброжелатели шептались за ее спиной, что роли она получала благодаря влиянию мужа, режиссера Николая Акимова. Каждый день Елене приходилось доказывать, что она действительно талантлива. Да и в браке не все было легко — чтобы сохранить семью, актриса мирилась с изменами супруга и даже простила ему внебрачного ребенка.