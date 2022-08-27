Черный список Гайдая: почему режиссер отказался снимать Миронова и Никулина

Леонид Гайдай еще при жизни был признан легендой и одним из самых талантливых режиссеров страны. Зрители с нетерпением мечтали увидеть его новые фильмы и любимых актеров, однако, как оказалось, постановщик предпочитал работать далеко не со всеми артистами.

Например, он отказался снимать Юрия Никулина, а вместе с ним и Андрея Миронова. Дело в том, что Гайдай предложил Никулину сыграть Ивана Грозного в комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Знаменитый актер отказался, так как не верил в успех фильма. Гайдай запомнил решение знаменитости, а после того, как Никулин не согласился на предложение работать в ленте «Не может быть!», вообще прекратил приглашать его в свои картины.

Отказ работать с Никулиным, как стало известно из YouTube-фильма «Юрий Никулин. Он сомневался в себе всю жизнь» от канала «Центральное телевидение », повлиял и на карьеру Андрея Миронова. Ведь именно Миронов должен был играть Жоржа Милославского, но он совершенно не смотрелся в кадре с Юрием Яковлевым, поэтому Гайдай отдал эту роль Леониду Куравлеву. А после того, как Андрей Александрович снялся в «12 стульях» у Марка Захарова, режиссер перестал приглашать к себе и его, так как посчитал это личным предательством.