Черный список Бондарчука: кого режиссер отказывался снимать в «Войне и мире», о чем потом жалел

Сергей Бондарчук весьма трепетно относился к подбору актеров для главного фильма в своей карьере «Война и мир». Он придумал множество правил, по которым выбирал кандидатов, и далеко не всегда был доволен результатом. И, как оказалось впоследствии, даже нарушил собственные установки.

Так, Бондарчук был уверен, что в главных ролях в картине никогда не будут задействованы балерины. Молодые танцовщицы, как считал постановщик, точно не справятся с задачей, хотя все вокруг предлагали ему обратить внимание именно на них, ведь девушки с ранних лет учатся подходящим манерам.

«Балерин не приводить. Они играть не умеют», — заявлял режиссер.

Однако именно балерину в итоге он и пригласил на главную роль. Монтажер Татьяна Лихачева предложила постановщику кандидатуру выпускницы Вагановского училища Людмилы Савельевой на роль Наташи Ростовой. И девушка поразила всю съемочную группу идеальным попаданием в толстовскую героиню. В итоге она стала звездой не только в СССР, но и во всем мире, опровергнув предубеждения Бондарчука.