Черный день сразу для всех знаков Зодиака: астрологи предупредили россиян

Неудачные дни бывают у каждого из нас. Кто не знаком с ситуацией, когда все валится из рук с самого утра? Подгоревшие тосты, долгое стояние в пробке и опоздание на работу, выговор от руководства - вот только начало такого утомительного и полного неприятных событий дня. Кажется, что происходящее - череда случайных совпадений, однако астрологи утверждают, что на самом деле виной всему неудачное расположение звёзд. Хотя бы один раз в году наступает "чёрный день" для всех знаков зодиака. На эту дату лучше не планировать ответственных и важных дел - слишком велик риск потерпеть фиаско. Рассказываем, какой день в декабре стоит обвести красным на календаре и постараться провести его с минимальными потерями.

23 декабря

По словам астрологов, пятница, 23 декабря, станет самым неудачным днем месяца для каждого представителя зодиакальной плеяды. Не стоит планировать на эту дату ответственные дела и важные мероприятия, иначе, в случае неудачи, будет сложно найти возможность переиграть все сызнова. Кроме того, вполне вероятны сложности в коммуникации с деловыми партнерами и коллегами - будет сложно найти с ними общий язык.

Принимать любые решения, связанные с бизнесом или карьерой, в этот день не рекомендуется.

Особенно стоит остерегаться импульсивных порывов, например, увольнения. Даже если внутри бушуют эмоции, лучше отложить такие серьезные шаги на более благоприятный день. Слишком уж велики риски, в том числе финансовые - небесные светила советуют всем знакам быть аккуратнее с деньгами, чтобы не остаться в минусе.

В любовных отношениях все будет так же нестабильно, как на пороховой бочке.

Некоторые знаки почувствуют желание дистанцироваться от своей второй половинки, будут замкнутыми и раздражительными. Не стоит заострять на этом внимание и подталкивать партнера к конфликту - 23 декабря пройдет, а осадочек, который останется после взаимных упреков, никуда не исчезнет. В обратном случае есть все шансы дойти до “точки невозврата” и разойтись в разные стороны.

Звезды рекомендуют всем знакам зодиака в этот день внимательно прислушиваться к себе и своему самочувствию. При этом речь идет не только о физическом, но и о ментальном здоровье. При любых намеках на ухудшение состояния необходимо либо дать своему организму отдых, либо, если симптомы вызывают особенное беспокойство, отправиться на прием к врачу.