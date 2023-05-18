Чернышеву ничего не остается, кроме как увезти Заворотнюк из России: вот что случилось

Анастасия Заворотнюк продолжает борьбу со смертельным недугом. После того как у звезды сериала «Моя прекрасная няня» обнаружили глиобластому, она осталась в России, отказавшись от услуг зарубежных врачей. Но вскоре все может измениться.

В США появилась инновационная методика лечения страшного онкологического заболевания — и она дает неплохие результаты. Вот только до России этот метод доберется нескоро, а значит, Петру Чернышеву ничего не остается, кроме как увезти Заворотнюк на чужбину.

В беседе с порталом BLITZ+ врач-онколог Евгений Черемушкин отметил, что в Америке звезду примут с распростертыми объятиями — были бы деньги.

«Им никто не откажет», — подчеркнул эксперт, уточнив, что на лечение уйдут сотни тысяч долларов.

Также доктор заметил, что опробовать на себе новый метод актриса сможет лишь через восемь-десять лет. Именно столько времени понадобится, чтобы препарат прошел все необходимые исследования.