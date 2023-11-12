Чернышев не справляется: пришли печальные вести о Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк столкнулась с новыми проблемами. Актриса больше не зарабатывает на съемках в кино. Уже давно главным кормильцем в семье стал Петр Чернышев. Но дела фигуриста идут не лучшим образом.

У «прекрасной няни» появились большие финансовые трудности. Печальные вести об артистке сообщил Telegram-канал «Звездач». Оказалось, что у звездной семьи есть крупный невыплаченный долг перед налоговой службой, размер которого составляет почти 463 тысячи рублей. Эта сумма сложилась из долга Анастасии в 208 тысяч 207 рублей и трех задолженностей спортсмена.

Муж онкобольной знаменитости комментариев на этот счет не дает. Судя по всему, он взвалил на свои плечи непосильную ношу. Лечение и реабилитация Заворотнюк, которой врачи диагностировали глиобластому, требует больших затрат. И грамотно распределить средства, чтобы справляться со всеми денежными обязательствами, звезда ледовых шоу не смог.