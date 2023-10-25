Чернышев и Навка наконец-то вместе: этого ждали все поклонники

После завершения профессиональной карьеры Петр Чернышев сконцентрировался на ледовых шоу. Он регулярно радовал публику в красочных представлениях, но несколько месяцев назад резко сократил свое участие в проектах.

Как предполагали поклонники, пауза в карьере Чернышева связана со здоровьем его супруги Анастасии Заворотнюк. Среди фанатов начали распространяться слухи, что здоровье артистки ухудшилось, из-за чего фигурист теперь должен уделять ей все свободное время. Однако недавний анонс концерта «Вечера на хуторе», поставленного Татьяной Навкой, развеял все их предположения.

Дело в том, что Чернышев решил вернуться на лед после продолжительного перерыва. В шоу супругу Заворотнюк досталась роль князя Потемкина, а самой Навке — Екатерины II. При этом, судя по сайту продюсерского центра фигуристки, Чернышев примет участие во всех девяти запланированных концертах, которые пройдут в столице.

Сам Чернышев продолжает хранить молчание. Уже несколько лет он не общается с прессой и не отвечает на вопросы поклонников.