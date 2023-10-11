Черные вдовы по гороскопу: женщины с этими именами сводят мужчин в могилу

Многие специалисты по изучению имен, ономастике, считают, что выбор родителей напрямую влияет на характер и судьбу ребенка. Эксперты утверждают, что некоторые женские имена крайне опасны для создания отношений. Ведь их мужья рискуют отойти в мир иной раньше времени.

Первыми в списке черных вдов называют Анастасий. Многие Насти любят устраивать бурные скандалы и буквально подпитываться негативной энергией. Конечно, на здоровье супруга такое отношение сказывается не лучшим образом.

Не советуют эксперты жениться и на Аленах. Это властные и сильные женщины, которые готовы до последнего отстаивать личные границы. И, хотя это звучит не так плохо, в отношениях с любимым человеком такие девушки не готовы сдвинуться ни на миллиметр. Мужей суровые Алены нередко доводят до нервных срывов, что также подвергает риску их здоровье.

На третьем месте оказались Камиллы. Обладательницы этого имени очень ранимы, они не умеют прощать и могут закатывать истерики на пустом месте. Критику такие барышни воспринимают очень негативно, а любое неправильно подобранное слово испортит отношения. Конечно, постоянные скандалы доведут даже самого спокойного супруга.