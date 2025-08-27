Меню
Черные чернушки в «Унесенных призраками» безумно милы, но их судьба — трагичнее не придумаешь: заметили их в другом аниме Миядзаки?

27 августа 2025 20:00
Впервые эти персонажи появились на экране еще в конце 80-х.

В мире Хаяо Миядзаки даже пыль может ожить. В «Унесенных призраками» эти загадочные черные существа, известные в русском дубляже как «черные чернушки», на самом деле называются Сусуватари (яп. 煤渡り, «странствующая сажа»). И их история куда глубже и трагичнее, чем кажется на первый взгляд.

Кто они такие? Духи, рожденные из пепла

Сусуватари похожи на ожившую сажу, но все гораздо сложнее. Это духи, хранители заброшенных мест. Они воплощают японскую концепцию «цукумогами» — предметов, обретших душу после долгой службы.

Внешне они выглядят как очаровательные пушистые шарики угольного цвета с большими, выразительными глазами, полными детского любопытства.

Они передвигаются паря в воздухе, но для тяжелой работы мгновенно отращивают множество тонких, почти невесомых лапок. Они не говорят, а общаются с помощью тихого, писклявого бормотания, выражая весь спектр эмоций — от радостного возбуждения до испуга и сочувствия.

Философия вечного труда: работа или исчезновение

Их существование в котельной деда Камадзи — довольно необычная причуда волшебного мира и, заодно, жесткая метафора выживания. Как объясняет Тихиро старый мастер, Сусуватари были созданы магическим заклинанием, превратившим обычную сажу в живых существ. Только вот эта магия условна.

Их жизнь поддерживается только постоянным трудом. Они обречены на вечную каторгу: стоит им остановиться, как чары рассеиваются, и они обратно превращаются в безжизненную пыль.

Их награда за этот каторжный труд — не свобода и не отдых, а лишь горсть сладких звездочек-конпейто, которые им бросает Рин, как цыплятам. Это тончайший комментарий Миядзаки на тему социального неравенства, эксплуатации и тех, чей невидимый труд является фундаментом для существования всего остального мира.

Связь между мирами: от «Тоторо» до купален Юбабы

Гениальность Миядзаки в том, что он создает единую мифологию. Сусуватари гостили не только в «Унесенных призраками». Они впервые появились куда раньше, в «Моем соседе Тоторо».

Там они живут в старом доме семьи Кусакабэ, пугая сестер Сацуки и Мэй своими угольными следами. Это их естественная среда обитания — темные, тихие, заброшенные людьми места.

Их уход из дома символизирует «очищение» пространства, уход старого, «духа места», который признал новых жильцов хорошими людьми и уступил им пространство. Их появление в купальнях — месте, где обитают духи со всей Японии, — логично: они нашли новый приют там, где магия еще сильна.

Не труд, а благодарность: почему они помогали Тихиро

Их поведение с главной героиней раскрывает их истинную суть. Несмотря на свою рабскую долю, они сохранили способность к доброте и эмпатии. Когда Тихиро, сама оказавшаяся в рабстве, проявила к ним участие и помогла донести уголь, они ответили ей безграничной преданностью.

Они принесли ей ее тапочки и носки, спрятав их от посторонних глаз, и заботливо наблюдали за ней, пока она спала. В этом жесте — глубочайший смысл. Они, вечные рабы, подарили девочке крупицу заботы и поддержки, которую сами никогда не получали.

Они увидели в ней родственную душу — такую же одинокую, испуганную и вынужденную работать, чтобы выжить.

Способность Сусуватари к состраданию и взаимовыручке доказывает, что даже самая малая и угнетенная частичка мира может нести в себе великую силу добра. Они — тихие, неприметные герои, без которых волшебный мир купален просто рассыпался бы в прах.

Ранее мы писали: Скрытых смыслов в «Унесенных призраками» хватит на диссертацию: разобрали шедевр Миядзаки по полочкам (и доказали его уникальность)

Фото: Кадр из аниме «Унесенные призраками» (2001), «Мой сосед Тоторо» (1988)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
