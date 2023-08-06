Черную метку от Тарасовой за всю жизнь получили всего два фигуриста: никто бы не догадался

Прославленная тренер Татьяна Тарасова недавно высказалась о соревновании по фигурному катанию, которое прошло в США. Она отметила, что выступления двух спортсменов не заслуживают ажиотажа.

Неожиданно для всех черную метку от Тарасовой получил известный танцевальный дуэт — Глеб Смолкин и Диана Дэвис. Ранее спортсмены выступали за Россию, но теперь они являются представителями сборной Грузии. Такое решение спортсмены приняли в этом году.

Перед соревнованиями Тарасова заявила, что намерена следить за турниром не ради Смолкина и Дэвис. Спортсмены и до этого мало интересовали прославленного тренера, ведь, по ее словам, они особо не выделялись, а их популярность раздута прессой, которая следит за каждым шагом пары.

«Кто они такие? Они мастера спорта?» — цитирует Татьяну Анатольевну издание Sport24 .

Впрочем, негатив Тарасовой в сторону танцевального дуэта не помешал им выиграть соревнования. Дочь Этери Тутберидзе и сын звезды «Моей прекрасной няни» Бориса Смолкина одержали победу на турнире, набрав 117,47 балла.