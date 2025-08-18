Меню
«Черной Русалочки и Снейпа было мало?»: вокруг экранизации советского «Умки» с Прилучным разгорелся скандал «в стиле Netflix»

18 августа 2025 13:46
Зрители разделились на два лагеря. И возмущаются оба.

Вокруг лайв-экшен адаптации «Умки» в Сети устроили скандал в духе недавних «Русалочки» с «Белоснежкой». Шоураннеры проекта всего лишь объявили каст — и тут понеслось.

Павел Прилучный и Марина Кравец играют родителей Тайкэ, медведицу озвучивает Анастасия Лапина, а главного героя Тайкэ — якутского мальчика, подружившегося с белым медвежонком, — сыграет юный актер Ярослав Матвеев. Казалось бы, радость для фанатов советской классики, но комментаторы в соцсети Х так не считают.

Часть зрителей в ярости:

«Кастинг уровня Netflix! Все белые, а на роль антагониста москвича взяли азиата! Это новый уровень издевательства», «Тайкэ в мультике явно не славянин, но актера выбрали с лицом айдола из к-поп».

Впрочем, благоразумных киноманов больше. И да, параллели с темнокожей Русалочкой всплыли моментально:

«Вы же кричали, что раса не имеет значения, когда Ариэль перекрасили. А теперь жалуетесь, что мальчик недостаточно якут», «Черной Русалочки и Снейпа было мало?».

Защитников у юного актера нашлось предостаточно.

«Он ребенок, к нему какие претензии? — пишут пользователи. — Не голубоглазый блондин, а мансиец, коренной житель России».

Также зрители напоминают:

«В мультике Тайкэ вообще нарисован условно, без этнографической точности. Давайте не требовать ДНК-теста от актера, чтобы он подошел роли».

Так что буря в соцсетях — чистой воды недоразумение. «Умка» — история дружбы, а не поле боя кастинговых войн. И если сам медвежонок нарисован с милыми мультяшными глазами, то придираться к разрезу глаз актера, который играет его друга, уж точно лишнее.

Ранее мы писали: Оценки ниже, чем у аниме про Геральта: приквел «Ведьмака» зрители прозвали «пародией 18+» — один из худших сериалов в истории Netflix

Фото: Legion-Media, кадр из мультфильма «Умка» (1969)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
