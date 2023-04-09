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Черноволосый и с усами: ахнете, увидев Сильвестра Андреевича из «Универа» в молодости

9 апреля 2023 08:00
Черноволосый и с усами: ахнете, увидев Сильвестра Андреевича из «Универа» в молодости

Малоизвестное появление артиста на экране повергнет в шок.

Карикатурный и народный олигарх Сильвестр Андреевич — умелое воплощение образа богатого воротилы в «Универе» пополнило творческую копилку Алексея Климушкина бесценным амплуа. А еще подарило ему поклонников по всей стране. Но киноведы 1990-х помнят его совсем другим.

Черноволосый и усатый юноша с тяжелым взглядом из-под насупленных бровей — таким предстает 27-летний артист в детективно-историческом фильме «Билет в красный театр, или Смерть гробокопателя». Климушкину досталась роль руководителя молодежной организации «Субреалисты», который по воле случая оказывается втянут в мистическую историю вокруг убийства революционера и партийного деятеля Сергея Кирова.

В решительном и немногословном деятеле подполья, который чует опасность за версту, не узнать хамоватого богатея, полноватого, лысого и словоохотливого.

Черноволосый и с усами: ахнете, увидев Сильвестра Андреевича из «Универа» в молодости
Фото: Кадры из сериала «Универ», кадр из фильма «Билет в красный театр, или Смерть гробокопателя» (1992)
Ксения Тиманина
Ксения Тиманина
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