Черноволосый и с усами: ахнете, увидев Сильвестра Андреевича из «Универа» в молодости

Карикатурный и народный олигарх Сильвестр Андреевич — умелое воплощение образа богатого воротилы в «Универе» пополнило творческую копилку Алексея Климушкина бесценным амплуа. А еще подарило ему поклонников по всей стране. Но киноведы 1990-х помнят его совсем другим.

Черноволосый и усатый юноша с тяжелым взглядом из-под насупленных бровей — таким предстает 27-летний артист в детективно-историческом фильме «Билет в красный театр, или Смерть гробокопателя». Климушкину досталась роль руководителя молодежной организации «Субреалисты», который по воле случая оказывается втянут в мистическую историю вокруг убийства революционера и партийного деятеля Сергея Кирова.

В решительном и немногословном деятеле подполья, который чует опасность за версту, не узнать хамоватого богатея, полноватого, лысого и словоохотливого.