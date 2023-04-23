Черноокая принцесса цирка: как в молодости выглядела главная любовь Баталова (фото)

Алексею Баталову зачастую доставались роли благородных и мужественных красавцев. Поэтому у актера быстро появились поклонницы, не пропускающие ни одной премьеры фильма с его участием. Однако и его избранница не была обделена вниманием представителей противоположного пола.

Гитана Леонтенко на момент знакомства с актёром была настоящей звездой цирка, которую не стеснялись называть черноокой принцессой. Она грациозно выполняла опасные акробатические элементы и радовала зрителей своими танцевальными номерами. Кроме прекрасной физической подготовки, девушка могла похвастаться и привлекательной восточной внешностью. У красавицы были бездонные карие глаза, чёрные густые волосы и нежная улыбка.

Однако из всех мужчин, мечтающих о ней, Гитана выбрала именно Алексея Баталова. Вместе влюбленные прожили 54 года и воспитали прекрасную дочь.