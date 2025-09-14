«Черное зеркало» накрыло Вестерос: новый триллер с главными звездами «Игры престолов» и «Дома дракона» нарекли шедевром еще до премьеры

Меню
14 сентября 2025 09:25
Шоураннер обещает «Нетфликсу» море крови и угрюмые лица.

Пэдди Консидайн и Лина Хиди, главные харизматики вселенной «Игры престолов», наконец-то окажутся в одном проекте. И снимать их будет сам Чарли Брукер, человек, который научил миллионы людей бояться собственных смартфонов.

Netflix заказал у визионера четырехсерийный детективный триллер — пока без названия, но с максимально британским вайбом. В центре сюжета — мрачный коп из города Бликфорд, который отправляется в Лондон ловить ритуального маньяка. В аннотации честно предупреждают:

«Будет кровь и угрюмые лица».

Главный герой — Консидайн, любимец фанатов «Дома дракона», тащивший на себе первый сезон. Ему составит компанию Лина Хиди, легендарная Серсея, которую ненавидели и обожали одновременно. А еще в касте — Джорджина Кэмпбелл, знакомая зрителям «Черного зеркала» по эпизоду «Hang the DJ» и «Варвару».

Сам Брукер, как обычно, не смог без шуток.

«Я мечтал дать цитату для пресс-релиза еще с тех пор, как был маленьким эмбрионом. Теперь мечта сбылась. Пожалуйста, смотрите мой сериал. Я умоляю», — заявил он порталу Variety.

Шоураннер обещает «серьезный и оригинальный» триллер, заслуживающий звания шедевра, но, зная Брукера, стоит ждать не только трупов, но и едкого сарказма.

Ну а зрители уже потирают руки: объединить Консидайна и Хиди в одной истории — это подарок для всех, кто пережил Вестерос и хочет снова увидеть, как звезды «Игры престолов» и «Дома дракона» жгут в кадре.

Ранее мы писали: Новый исторический сериал со звездами «Игры престолов» и «Дома дракона» стал хитом HBO — несмотря на так себе отзывы критиков

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов», «Дом дракона»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
