Черное платье мести: принцесса Диана изящно ответила Чарльзу за многолетние унижения

Новость о разводе принцессы Дианы и принца Чарльза не так сильно поразила публику, как известие о его изменах с Камиллой Паркер-Боулз. Королева людских сердец не могла открыто высказаться о поступке будущего наследника престола, но она все же сумела эффектно поставить точку в их отношениях.

Леди Ди всегда отличалась своим неповторимым стилем. В день, когда должно было выйти откровенное интервью принца, мать двух наследников короны вышла в свет в знаменитом платье мести. Чёрный облегающий наряд с открытыми плечами полностью не соответствовал жестким правилам дресс-кода.

В сочетании с туфлями на высоком каблуке и прозрачными колготками образ смотрелся невероятно вызывающе.

После этого вечера народная принцесса получила ещё больше поддержки и любви публики, а платье мести по праву стало считаться одним из лучших ее выходов.