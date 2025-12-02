Меню
Киноафиша Статьи «Черное облако» – один из самых недооцененных российских триллеров последних лет: и финал 1-го сезона это подтверждает на все 100%

2 декабря 2025 20:32
Вспоминаем концовку и узнаём, что нас ждет дальше.

Вы смотрите сериал про озлобленную студентку, которая в сердцах желает всем вокруг смерти, – а в финале понимаете, что всё это время следили совсем за другой героиней. Именно так работает «Чёрное облако» – российский триллер, который ловко играет с восприятием и оставляет после себя ворох вопросов.

При скромных 25 000 оценок на Кинопоиске и рейтинге 6.6 проект умудряется держать в напряжении до последнего кадра.

Что было в первом сезоне: игра в перевёртыш

В центре истории – 20‑летняя Оля Сысоева (Мария Мацель), чья жизнь – сплошной клубок обид и злости. Она ненавидит преподавателей, троллит подругу, на грани разрыва с парнем и никак не может найти общий язык с матерью.

Единственный выход – походы к психологу Борису (Филипп Янковский), который пытается научить её управлять гневом. Но вместо терапии рождается «чёрное облако» – метафора ярости, которая вдруг начинает убивать.

Поначалу Оля воспринимает это как игру: вот умерла преподавательница, потом подруга, затем отец… Но чем дальше, тем страшнее.

За расследование берутся следователи Оксана (Марьяна Спивак) и Юрий (Алексей Розин). И вот тут сериал делает резкий поворот.

Финальный твист: кто на самом деле главная героиня?

К предпоследнему эпизоду картина резко меняется: оказывается, не Оля, а Оксана играет здесь первую скрипку. В финале она попадает в дом, где все члены её семьи – это зеркальные отражения ранее убитых персонажей:

  • муж – копия психолога Бориса;
  • любовник – двойник отца Оли;
  • дети Леся и Захар – воплощения Оли и её парня Лёши;
  • мать с психическими отклонениями – та самая «Красная шапочка» из пилота;
  • младшая сестра – погибшая подруга Алина.

Оксана признаётся психологу, что использовала яд из вещдоков, чтобы отравить «Красную шапочку». Она же задушила Алину и «отправила» отца Оли с помощью того самого «чёрного облака».

Кульминация наступает, когда Оксана, переполненная гневом, запирает дверь и выпускает в комнату чёрное облако.

Всё пространство мгновенно заполняется смертельным газом. Открытый финал оставляет пространство для трактовок: это конец? Или лишь новый виток спирали?

Второй сезон: что нас ждёт?

Продолжение начинается с Оксаны в доме ее одноклассника Саши. Девушка полностью утратила воспоминания о прошлой жизни. Её ждут:

  • разрушительные приступы гнева;
  • подозрения, что дар «чёрного облака» мог перейти к её дочери;
  • возвращение части персонажей, погибших в первом сезоне.

Марьяна Спивак в анонсах намекала: ответы на старые вопросы появятся, но возникнут и новые. Ну а режиссёр Карен Оганесян «прогревал» мистический поворот, которого никто не ждёт.

Если первый сезон «Черного облака» был про то, как злость разрушает, то второй, похоже, покажет, можно ли из этого лабиринта выбраться.

Ранее мы писали: Векна в «Очень странных делах» вдохновлён вовсе не Фредди Крюгером, а другим культовым монстром из 80 х: и 5 й сезон это доказал

Фото: Кадры из сериала «Чёрное облако»
Алексей Плеткин
