«Черненькую» не узнать: что сотворила с собой Юля Волкова из «Тату» (честное фото)

Дуэт «Тату» оказался одним из самых успешных и узнаваемых российских коллективов в мире. Девушки выступали на престижных иностранных премиях и устраивали грандиозные концерты. Одной из солисток стала Юлия Волкова, которая даже после распада группы не пропала из поля зрения поклонников.

Певица довольно часто дает интервью и не забывает про свои соцсети. Но некоторые подписчики темноволосой красавицы стали замечать ее внешние изменения. На фото с отдыха отчетливо видно, что лицо исполнительницы преобразилось. Губы стали гораздо больше, появился острый подбородок, а также татуаж бровей. Знаменитость теперь больше похожа на куклу, чего не одобрили даже самые преданные поклонники.