Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Черненькую» не узнать: что сотворила с собой Юля Волкова из «Тату» (честное фото)

«Черненькую» не узнать: что сотворила с собой Юля Волкова из «Тату» (честное фото)

27 апреля 2023 17:00
«Черненькую» не узнать: что сотворила с собой Юля Волкова из «Тату» (честное фото)

Изменения заметили подписчики певицы.

Дуэт «Тату» оказался одним из самых успешных и узнаваемых российских коллективов в мире. Девушки выступали на престижных иностранных премиях и устраивали грандиозные концерты. Одной из солисток стала Юлия Волкова, которая даже после распада группы не пропала из поля зрения поклонников.

Певица довольно часто дает интервью и не забывает про свои соцсети. Но некоторые подписчики темноволосой красавицы стали замечать ее внешние изменения. На фото с отдыха отчетливо видно, что лицо исполнительницы преобразилось. Губы стали гораздо больше, появился острый подбородок, а также татуаж бровей. Знаменитость теперь больше похожа на куклу, чего не одобрили даже самые преданные поклонники.

«Черненькую» не узнать: что сотворила с собой Юля Волкова из «Тату» (честное фото)

«От Юли Волковой ничего не осталось», «Совсем другая», «Когда-то ты была красавицей», «Зачем тебе надутые губы? Они у тебя и так красивые», — отметили комментаторы.

Фото: Globallookpress.com, соцсети
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video