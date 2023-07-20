Чернее тучи: большая утрата изменила Татьяну Михалкову до неузнаваемости

Смерть Вячеслава Зайцева стала большим ударом для его многочисленных поклонников и близких. Фанаты признаются, что они не ожидали такого скоропостижного ухода мэтра. Не скрывают своих переживаний и эстрадные звезды, с которыми модельер успел завести теплые отношения. Но заметнее всего повлияла трагедия на Татьяну Михалкову, которая была близким другом Зайцева.

Так, супруга Никиты Михалкова появилась в шоу «Малахов», где поделилась своими переживаниями. Перед зрителями она предстала в черном костюме, который полностью закрывал ее тело. 76-летняя знаменитость не смогла скрыть многочисленные морщины и усталый взгляд.

При этом оказалось, что именно Михалкова пыталась перенести место захоронения модельера в центр столицы. Но ее попытки не увенчались успехом, и она так и не смогла переубедить родных Зайцева.

Зрители были шокированы переменами во внешности Михалковой. Обсуждая выпуск, они отмечали, что еще не так давно артистка отличалась моложавостью и свежестью, но трагичные новости состарили ее сразу на несколько лет.