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Черная полоса закончится: Глоба пообещал хороший июль 4 знакам зодиака

30 июня 2022 07:00
Черная полоса закончится: Глоба пообещал хороший июль 4 знакам зодиака

Известный астролог предрек этим знакам удачу и везение.

С течением времени не меняется только одно: люди жаждут узнать, что ждет их в ближайшем будущем. Именно поэтому гороскопы по-прежнему пользуются большим успехом, а к словам легендарных астрологов прислушиваются с особенным вниманием. Известный астролог Павел Глоба перечислил знаки зодиака, которые в июле 2022 года будут купаться в везении – их ожидают приятные сюрпризы в работе и в личной жизни.

Овен

Представители огненного знака постоянно пребывают в движении, а потому их жизнь меняется с поразительной скоростью, от плохого к хорошему – и наоборот. Однако, по словам Павла Глобы, в июле 2022 Овнам удастся отдохнуть от этих американских горок и насладиться стабильностью.

Особенно удачным второй летний месяц будет для тех уроженцев знака, которые ведут личный бизнес – они смогут заключить выгодную сделку. В отношениях со второй половинкой также будет царить идиллия и взаимопонимание.

Астрологи назвали 4 знака Зодиака, жизнь которых круто изменится в июле 2022

Рак

Рожденные под знаком Рака, как правило, на работе трудятся не покладая рук, но не требуют от начальства каких-либо поощрений. В июле 2022 года, утверждает известный астролог, представителей водного знака ожидает награда все годы самоотверженного труда.

Премия, повышение по службе, новые перспективы – все это окрылит Раков и мотивирует их на новые свершения.

Представители знака, наделенные какими-либо талантами, также смогут проявить себя и получить выгодное предложение.

Дева

В жизни Дев также наступает благоприятный период. В середине лета 2022 года перед представителями земного знака откроется множество блестящих перспектив. Главное – не упустить их, поскольку если не воспользоваться шансом сейчас, другой возможности в ближайшее время может не появиться.

Павел Глоба рекомендует Девам двигаться вперед, не опасаясь препятствий.

Кроме того, счастливые перемены ждут уроженцев знака в любви – не за горами предложение руки и сердца, а затем и свадьба.

Водолей

Люди, рожденные под знаком Водолея, в июле 2022 года смогут воплотить в жизнь свои давние замыслы. Даже самые смелые творческие проекты, задуманные уроженцами воздушного знака, принесут им признание окружающих и солидный доход.

Единственное, на что астролог советует обратить внимание – на баланс отдыха и труда.

Кроме того, Водолею предстоит разобраться со своей второй половинкой – только серьезный разговор и компромиссы помогут достигнуть долгожданной гармонии.

Елена Королева
Елена Королева
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