Черная полоса закончится: 3 знакам зодиака Глоба пообещал хороший август

Хорошие новости всегда поднимают настроение. Неудивительно, что представители разных знаков зодиака ежедневно читают гороскопы в надежде почерпнуть для себя радужные прогнозы. Известный российский астролог Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым август 2022 принесет только добрые вести. Рассказываем, кто же оказался в числе счастливчиков.

Телец

Представители земного знака известны своим трудолюбием. Круглый год они пашут от зари до заката, во-первых, для того, чтобы обеспечить себя и близких, а во-вторых, потому что это действительно приносит им удовольствие. Однако известный астролог рекомендует Тельцам хотя бы на время отложить в сторону рабочий ноутбук и отправиться в заслуженный отпуск.

К удивлению самих уроженцев знака, отдых придется им по душе, оставит на память множество новых впечатлений и поможет перезагрузиться.

Сразу же после возвращения из отпуска Тельцы смогут приняться за работу с двойным усердием, что, безусловно, принесет сплошную пользу.

Лев

Еще один знак зодиака, для которого август станет временем благоприятных перемен, это Лев. Как и Тельцы, уроженцы огненного знака отправятся в отпуск, что станет для них началом совершенно нового этапа в жизни.

Путешествие принесет Львам массу свежих впечатлений, зарядит энергией и вдохновением на ближайшие несколько месяцев.

А им это все очень пригодится, ведь уже скоро представителям знака поступит крайне интересное деловое предложение. Оно потребует от Львов максимальной ответственности и самоотдачи, однако все вложенные усилия вернутся к ним стократ. Поэтому Павел Глоба советует уроженцам знака набираться сил перед новым этапом.

Рыбы

По словам астролога, август 2022 года принесет удачу многим представителям водного знака. Самое большое везение будет поджидать Рыб в сфере бизнеса – вполне вероятно, что начальство оценит их труд и заслуги по достоинству, предложив повышение по карьерной лестнице или солидную надбавку к зарплате.

Уроженцам знака стоит иметь в виду, что дела будут идти успешнее, если они смогут организовать работу в команде.

Также одиноких Рыбок ожидает судьбоносная встреча. Но для того, чтобы она состоялась, представителям водного знака необходимо перестать грезить о "прекрасном принце", а оглянуться по сторонам. Возможно, что тот самый человек уже давно ждет, когда вы обратите на него внимание.