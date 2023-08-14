Черная от плеча до кисти: Лолита показала изуродованную руку

Лолита Милявская умеет удивить публику. Ей не впервой появляться в экстравагантных образах или резко менять имидж. Но оказалось, что у певицы еще есть запас сюрпризов. На новом фото в социальных сетях женщина предстала с рукой, полностью покрытой цветными узорами.

Артистка поделилась совместным фото с подругой Ксенией и художником Юрием Купером. Но все внимание подписчиков было приковано вовсе не к ним, а к рисунку на левой руке Лолиты. Черные загогулины вперемешку с цветными пятнами складывались в затейливую татуировку. Фанаты насторожились: неужели их любимица поддалась моде на тату и изуродовала свое тело навсегда.

Лолита немного подержала интригу, но затем решила все-таки успокоить поклонников.

Оказалось, что татуировка во всю руку не постоянная, а переводная. Через несколько недель она побледнеет и смоется, а певица снова будет красоваться чистой кожей.