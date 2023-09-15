Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Черная метка Захарова: Алферова больше никогда не выйдет на сцену «Ленкома», и вот почему

Черная метка Захарова: Алферова больше никогда не выйдет на сцену «Ленкома», и вот почему

15 сентября 2023 08:15
Черная метка Захарова: Алферова больше никогда не выйдет на сцену «Ленкома», и вот почему

Красавицу невзлюбили в театре.

Ирина Алферова поступила на работу в «Ленком» на заре карьеры. Неопытная, но очень красивая актриса пленила Марка Захарова. Но благосклонностью мэтра она пользовалась недолго. В театре артистка встретила Александра Абдулова. Между молодыми людьми завязался роман, который быстро привел к свадьбе. Но после этого Алферова впала в немилость.

Марк Анатольевич мечтал выдать за первого красавца советского кино свою дочь Александру. Поэтому, когда Ирина увела его из-под носа «принцессы „Ленкома“», роли она получать перестала. Девушка блистала в кино, а на сцене оставалась в массовке. Красавиц с веерами в руках играла Захарова, а Алферовой доверяли только общие сцены.

Однажды режиссер предложил ей роль собаки — в буквальном смысле. Артистка должна была лаять и обрастать шерстью. После этого Ирина Ивановна написала заявление на увольнение и зареклась возвращаться в «Ленком». С Абдуловым она уже развелась, так что в театре ее ничего не держало.

Фото: Legion-Media
Ирина Маркина
Ирина Маркина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше