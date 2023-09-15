Черная метка Захарова: Алферова больше никогда не выйдет на сцену «Ленкома», и вот почему

Ирина Алферова поступила на работу в «Ленком» на заре карьеры. Неопытная, но очень красивая актриса пленила Марка Захарова. Но благосклонностью мэтра она пользовалась недолго. В театре артистка встретила Александра Абдулова. Между молодыми людьми завязался роман, который быстро привел к свадьбе. Но после этого Алферова впала в немилость.

Марк Анатольевич мечтал выдать за первого красавца советского кино свою дочь Александру. Поэтому, когда Ирина увела его из-под носа «принцессы „Ленкома“», роли она получать перестала. Девушка блистала в кино, а на сцене оставалась в массовке. Красавиц с веерами в руках играла Захарова, а Алферовой доверяли только общие сцены.

Однажды режиссер предложил ей роль собаки — в буквальном смысле. Артистка должна была лаять и обрастать шерстью. После этого Ирина Ивановна написала заявление на увольнение и зареклась возвращаться в «Ленком». С Абдуловым она уже развелась, так что в театре ее ничего не держало.