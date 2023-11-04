Черная метка Михалкова: этим 5 звездам режиссер даже руку не пожмет

Никита Михалков крайне редко конфликтует с коллегами по цеху открыто. Режиссер не любит размениваться на склоки и споры. Но если уж случается столкнуться лбами с кем-то из артистов, то уж тут врагу кинодела не несдобровать. Такие тут же попадают в недлинный, но очень черный список нерукопожатных и провинившихся. Узнаем, кто в него внесен и за какие прегрешения.

Даня Милохин

В блогере Михалкова бесит низкий интеллект. Режиссер попросту не понимает феномена покинувшего Россию парня. Милохина приглашали быть ведущим федеральных концертов, открывать мероприятия на главных сценах страны. Но за какие заслуги, если по мнению представителя династии Кончаловских, тот не может связать двух слов.

Ольга Бузова

Скандальную певицу, поговаривают сплетники, Никита Михалков не просто разлюбил, но и отлучил от МХАТа. Там Бузова играла главную роль в спектакле «Чудесный грузин». И вроде бы даже неплохо играла. Но Михалкову показалось иначе. Режиссер оказался уверен, что экс-звезде «Дома-2» нечего делать ни на подмостках, ни на сцене. Но если сцены Бузову лишить пока не удалось, то с театром выгорело. Правда, доподлинно не известно, прикладывал ли Никита Сергееевич к деянию руку или нет.

Елена Ваенга

Всероссийская любимица поплатилась за скандальное выступление в шоу «Три аккорда». Там она спела «тюремную» песню в облачении священнослужителя. Такого кощунства Михалков стерпеть не смог и очень сильно разозлился, заявив, что человеку, столь не уважающему церковь, нечего делать на отечественной сцене.