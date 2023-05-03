Черная метка «Мастера и Маргариты»: правда о сериале, которую упорно игнорируют

Очередная экранизация знаменитого романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» была представлена российским зрителям в конце 2005 года. Режиссер Владимир Бортко пригласил в свой проект множество прославленных артистов, а сам сериал до сих пор считается эталонным переложением классического произведения. При этом далеко не все зрители знают, с какими мистическими совпадениями столкнулись члены съемочной группы.

Дело в том, что многих артистов подстерегал злой рок. Так, Александр Чабан скончался незадолго до премьеры экранизации, а обстоятельства его смерти до сих пор покрыты тайной. Также умерли Павел Комаров, Евгений Меркурьев и Станислав Ландграф, сыгравшие эпизодические роли в картине.

Александр Абдулов, исполнивший роль Коровьева, ушел из жизни спустя три года после премьеры, хотя был в самом расцвете сил и не так давно стал отцом. Валерий Золотухин умер спустя пять лет после премьеры, и его смерть также стала большой неожиданностью для публики.

Поклонники не смогли пройти мимо всех этих несчастий. По их мнению, сериал «Мастер и Маргарита» действительно преследует проклятие, а артистам, которые будут участвовать в новых экранизациях, нужно относиться внимательнее к выбору ролей.