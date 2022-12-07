Черная магия, привороты и порча: зачем Пугачева обращалась к экстрасенсу

Алла Пугачева никогда не скрывала, что за годы карьеры успела познакомиться и подружиться со многими влиятельными людьми не только в России, но и за границей. Артистка никогда не рассказывала, в чем именно заключается их общение, однако многие уверены, что она могла неоднократно просить у них помощи. При этом, как оказалось, за поддержкой Примадонна обращается не только к олигархам, но и к экстрасенсам.

Так, несколько лет назад Арарат Григорян, известный ясновидец, признался, что встречался с артисткой во время ее поездки в Юрмалу. Григорян известен своими сеансами, которые ведет с 15 лет, и отмечает, что никогда не занимался черной магией, наведением порчи и другим колдовством, хотя публика уверена в обратном.

Кроме Григоряна Пугачева виделась и с другими экстрасенсами и магами. Например, она регулярно встречалась с травницей Еленой Лохэ, которая готовила для нее специальные лечебные снадобья. И, как утверждают близкие артистки, после смерти Лохэ Максим Галкин продолжил ездить к ее дочери за травами, которые могли бы помочь его супруге.

Также артистка обращалась за помощью к известной целительнице тете Мусе. Однажды Пугачева лишилась зрения, и лишь бабушка-экстрасенс смогла ей помочь.

При этом сама Пугачева никогда не раскрывала свое отношение к потусторонним силам. Она не обсуждает это с журналистами и держит в секрете, что таким образом следит за своим здоровьем.